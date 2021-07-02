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فضل الأمين: فشل ملتقى الحوار يؤكد حاجة ليبيا إلى رئيس منتخب مباشرة من الشعب

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال عضو لجنة الحوار السياسي في «اتفاق الصخيرات» فضيل الأمين إن ما جرى في ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اليومين الماضيين، «الذي انتهى إلى فشل ذريع بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا»، يؤكد حاجة ليبيا إلى «رئيس دولة منتخب مباشرة من الشعب الليبي دون وسيط».

وأضاف أن من وصفهم بـ«مالكي القطع المتفتتة» من السلطة الليبية، يصرون على الاحتفاظ بها «رغما عن كل شيء»، ومهما كان الثمن من «جلد الشعب ودم البلاد»، مكملا: «لن يفرط أيا منهم فيما استولى عليه من قطعة من السلطة، ولن يسلمها طوعا عبر حوار (win-win)، ولهذا لابد أن يقول الشعب كلمته»، وذلك حسب تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت.

وأكمل: «أما هؤلاء فقد قالوا ما لديهم عبر هذه التخريفات المكررة التي تسمى مقترحات، التي ليست سوى اجترار لتجارب العشر سنوات الفاشلة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه.. دعوا الشعب يقول كلمته أما أنتم فقد قلتم وفعلتم ما فيه الكفاية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • فضل أمين ….
    الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل الليبيين و السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا أفراد شباب وبنات وعائلات لمن يرغب بذلك آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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