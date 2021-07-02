ليبيا الان

اختفاء مهندس بـ«الكهرباء» بعد تكذيبه مسؤولي الشركة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

كشف مصدر أمني بمدينة الخمس عن اختفاء المهندس عبدالكريم أبوفارس، أحد موظفي الشركة العامة للكهرباء الذي نشر تسجيلا مصورا له، وهو يكذب معلومات مسؤولي الشركة بشأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي.

وقال المصدر في اتصال بـ«بوابة الوسط» السبت، إن الاتصال فقد مع المهندس أبوفارس، منذ أمس الجمعة.

وفي التسجيل، وصف أبوفارس تبرير انقطاع التيار بنقص إمداد الغاز الطبيعي بـ«الكذب»، طالبا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومن النائب العام التدخل والتحقيق بشأن الأسباب الحقيقية لهذا الانقطاع، ومحاكمة من نعتهم بـ«الفاسدين».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • كلمة حق يريدون بها باطل هذا مايجري كل من اراد كشف هولاء اللصوص أما أن يخطف او يقتل ملف الكهرباء ملف كبير ويقف من وراءه سياسين ولصوص والغرض واحد تأجيج ومعاناه للمواطن واستغلالها إعلامية فى وسائل اعلامهم يظهرون فى النهاربمظاهر الرجل المثقف والحريص على ليبيا والليبيين وفى الليل سارق وقاتل ويمارس جميع الموبيقات اللعنة على هولاء الاوباش وغدا لاناضره قريب

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