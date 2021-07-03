«الأمين»: «فشل جنيف» يؤكد ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مباشرة

قال فضيل الأمين، عضو لجنة الحوار السياسي في «اتفاق الصخيرات»، إن ما جرى في ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اليومين الماضيين، والذي انتهى إلى فشل ذريع بقيادة البعثة الأممية، يؤكد لنا أن ليبيا تحتاج إلى رئيس دولة منتخب مباشرة من الشعب الليبي دون وسيط أو عوّال”.

وأكد الأمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن من يملكون القطع المتفتتة من السلط الليبية ويصرون على الاحتفاظ بها رغما عن كل شئ ومهما كان الثمن من جلد الشعب ومن دم البلاد، لن يفرط أيا منهم فيما استولى عليه من قطعة من السلطة، ولن يسلمها طوعاً عبر حوار “الـwin-win. ولهذا لا بد أن يقول الشعب كلمته”.

وشدد على أن هؤلاء فقد قالوا ما لديهم عبر هذه التخريفات المكرورة التي تسمى مقترحات والتي ليست سوى اجترار لتجارب العشر سنوات الفاشلة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه.

وتابع الأمين:” دعوا الشعب يقول كلمته، أما أنتم فقد قلتم وفعلتم ما فيه الكفاية”.

وكان الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، قد أكد انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

وقال «زينينغا» خلال كلمته في الجلسة الختامية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف: “فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير”.

وأضاف؛ “قدمت 3 مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات”، لافتًا؛ “نسدل الستار اليوم ونحن نحثكم على مواصلة الحوار بينكم للوصول إلى حل وسط بين جميع الأطراف، وسنواصل العمل مع لجنة التوفيق لإعداد بعض الخيارات لبناء أرضية مشتركة سيناقشها الملتقى مر أخرى”.

وأوضح “الأطراف جميعها ستعود إلى ليبيا من أجل مواصلة العمل على هذا الملف”.