«عقيل» لـ«ستيفاني»: «بيتك الليبي وهن كبيت العنكبوت»

شبه عز الدين عقيل، الناشط السياسي، الحلول والآليات التي تضعها البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية، ببيت العنكوت في ضعفه وهشاشته.

وقال عقيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت يا ستيفاني- المبعوثة الأممية السابقة بالإنابة ستيفاني وليامز- وبيتك الليبي لم يكن إلا واحد منها”.

وأضاف عقيل:” تيقنوا بأنهم لن يمنحوكم غير بيوت من خيوط لعاب، ما لم تجبروهم بصراخكم الميداني، على الاعتراف بأزمة شرعية السلاح، كأم الكوارث”.

وكان الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، قد أكد انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

وقال «زينينغا» خلال كلمته في الجلسة الختامية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف: “فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير”.

وأضاف؛ “قدمت 3 مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات”، لافتًا؛ “نسدل الستار اليوم ونحن نحثكم على مواصلة الحوار بينكم للوصول إلى حل وسط بين جميع الأطراف، وسنواصل العمل مع لجنة التوفيق لإعداد بعض الخيارات لبناء أرضية مشتركة سيناقشها الملتقى مر أخرى”.

وأوضح “الأطراف جميعها ستعود إلى ليبيا من أجل مواصلة العمل على هذا الملف”.