لجنة التوافق: طرح 3 مقترحات للتصويت بملتقى الحوار

انتهت “لجنة التوافق” المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي للنظر في المقترحات المقدمة بشأن آلية القاعدة الدستورية والقانونية للاستحقاق الانتخابي، إلى الاستقرار على طرح 3 مقترحات للتصويت.

ونص المقترح الأول على “انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 24 ديسمبر 2021 دون قيود على حق الترشح وفق قاعدة دستورية مؤقتة”، والثاني على “انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر 2021 على أساس قاعدة دستورية مؤقتة يليها استكمال المسار الدستوري وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس دستور دائم”.

ونص المقترح الثالث على “تنظيم الانتخابات بموجب الدستور المعدل في 24 ديسمبر 2021 بموجب مشروع الدستور وبما لا يتعدى المرحلة التمهيدية. وفي جميع الأحوال يعتمد مشروع الدستور المعدل قاعدة دستورية حال رفضه في الاستفتاء”.

وجاء قرار اللجنة بموافقة 10 أعضاء وتحفظ اثنين ورفض آخر، وتقرر اعتماد المقترح الذي يتحصل على نسبة موافقة 75% بالتصويت.

وأوضحت “لجنة التوافق” أنه إذا لم يتحصل أي من المقترحات الثلاث على نسبة 75% في الجولة الأولى تجرى جولة تصويت ثانية، ويعتمد ما يتحصل على النسبة المطلوبة.

وبينت اللجنة أنه في حال عدم حصول أي من المقترحات الثلاث على نسبة 75% من الأصوات في الجولتين تجتمع اللجنة للوصول إلى مقترح توافقي ويكون خيارها نهائيا.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

