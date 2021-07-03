أردوغان: سنواصل وجودنا في ليبيا وسنقوم بأعمال التنقيب في كل بحارنا

كشف “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نيته في عدم الخروج من ليبيا، رغم الضغوط الدولية لسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من أجل إجراء انتخابات نزيهة”، بحسب قوله.

وقال أردوغان في تصريحات اليوم الجمعة، نقلتها قناة “تي أر تي”: “موجودون في ‎ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط، وسنواصل وجودنا”، بحسب قوله.

‏وأضاف الرئيس التركي: “الإرث الكبير الذي سنتركه للأجيال القادمة يتمثّل في أعمالنا وخدماتنا واستثماراتنا في الصناعات الدفاعية كما في كل المجالات”، بحسب قوله.

وتابع أردوغان: “سننتزع حقوقنا المشروعة وسنقوم بأعمال التنقيب (عن النفط) في كل بحارنا لا سيما شرقي المتوسط ومحيط قبرص”، بحسب قوله.

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