الشركسي: سأنسحب من حوار جنيف لو تم التصويت على تأجيل الانتخابات

هدد عضو ملتقى الحوار السياسي بجنيف أحمد الشركسي، بإعلان انسحابه من ملتقى الحوار في جلسته الخامسة والأخيرة في جنيف في حال التصويت على مقترح تأجيل الانتخابات، مع المطالبة بالنظر في خارطة الطريق بشكل كلي.

الشركسي، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: “لن أشارك في جريمة تاريخية في حال تم التصويت على مقترح تأجيل الانتخابات الممهور زوراً باستفتاء قبل الانتخابات”.

وأكد الشركسي:” أن تلك الخطوة ضرب واضح لخارطة الطريق ولقرارات مجلس الأمن”.

وشدد على أنه سيعلن انسحابه من هذا العبث إذا ذهبوا لتأجيل الانتخابات وسأطالب بالنظر في كل الخارطة مجددا بما فيها السلطة التنفيذية القائمة إذا تم العبث بالانتخابات”.

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