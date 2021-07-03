قشوط: مصراتة تقف وراء كل مصائب ليبيا

قال الناشط السياسي محمد قشوط، إنه: “منذ سنة 2011 لم تهجر مدينة أو يلحق خراب بقبيلة أو نرى مجازر تحدث وحقوق تنتهك وعاصمة تحتل ووطن يسلم هدية لمحتليه وبل ولم نرى إرهابيين يتم دعمهم إلا ووجدنا مصراتة تقف خلف كل تلك المصائب بشبابها ورجال أعمالها و أسلحة مليشياتها”، وفق قوله.

قشوط، وعلى حسابه بموقع فيسبوك، الجمعة، قال: “رحل معمر القذافي وقد ترك كلمات قالها للمدعو إبراهيم بن غشير يوم فاوضهم سنة 2011 تحولت لحقيقة نعيشها “للأسف مصراتة ماعرفتش مصلحتها وحتندمو يوم تلقو أنفسكم لوحدكم ومنبوذين من ليبيا كلها”، على حد تعبيره.

وواصل قشوط: “غريب أمر مدينة كلما دعاها الداعون لأن تتوقف وتعود عما ترتكبه تزداد إبتعاداً وتصميماً.. وقد صدق والله فالمدينة التي أصابها الغرور و التعالي على شركائها في الوطن ستدفع ثمن صعب جداً إذا لم تنقذ نفسها ويعود لها رشدها قبل فوات الأوان”، على حد قوله.

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