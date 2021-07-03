الجارح لمؤيدي الانتخابات بملتقى الحوار: أي محاولة للضغط عليكم ارفضوها

دعا الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح أعضاء ملتقى الحوار السياسي المؤمنين بفكرة الانتخابات في وقتها إلى عدم الدخول في أي جهد أو نقاش يتعارض مع خارطة الطريق المتفق عليها.

الجارحK ,في تدوينة على موقع “فيسبوك”، قال: “إن خارطة الطريق تم الاتفاق عليها مسبقًا والتأكيد عليها بقرارات مجلس الأمن 2570-2571 وكذلك نص القاعدة الدستورية الذي نتج عن اللجنة القانونية”.

وأضاف المحلل السياسي موجهًا حديثه لأعضاء لجنة الحوار المؤمنين بفكرة الانتخابات: “أي محاولة للضغط عليكم أو التلاعب بكم للدخول في أي جهد أو نقاش تعارض مع هذه الثوابت ارفضوه ولا تنخرطوا فيه”.

وتابع: “بما أن البعثة الأممية تسمح بمخالفة خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، إذا على مؤيدي الانتخابات وقوى التغيير أن تدفع بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية من جديد والتصويت على قوائم جديدة، فكما قلنا سابقا، أي إخلال بأي من بنود الاتفاق وخارطة الطريق هو إخلال بكافة بنوده بما في ذلك بند تشكيل السلطة التنفيذية”.

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