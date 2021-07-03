الشركسي: المعرقلون حلفاء الحكومة فشلوا في تمرير مقترحهم لتأجيل الانتخابات

علق عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، على فشل ملتقى الحوار السياسي بجنيف في التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

الشركسي، وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك، قال: إن “المعرقلون – حلفاء الحكومة- فشلوا في تمرير مقترحهم لتأجيل الانتخابات، رغم استماتتهم للتصويت عليه”.

وتابع؛ “واعترفت البعثة في بيانها الختامي بعدم تناغم مقترحهم مع خارطة الطريق وانتخابات ديسمبر، وقامت بحذفه”.

وأوضح؛ أن “الانتخابات قادمة ولا أشك ولو للحظة في ذلك، الانتخابات ستكون بموعدها المقرر حسب الخارطة”.

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