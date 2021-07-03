مصادر تكشف سبب انزعاج الدبيبة من شركة الكهرباء

أكدت عدة مصادر في الشركة العامة للكهرباء أن إبراهيم الدبيبة ابن أخت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومستشاره في العلاقات الدولية، هو أحد أهم أبرز المعرقلين لعمل شركة الكهرباء، خاصة فيما يتعلق بالعقود المستعجلة التي لها علاقة بالصيانة.

عرقلة إبراهيم الدبيبة لعمل شركة الكهرباء جاء بعد استبعاد الشركة لعقود خاصة بشركات لها على بإبراهيم الدبيبة في مقدمتها شركة “أوراسكوم” المصرية، وهو ما دفع برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى مهاجمة مجلس إدارة شركة الكهرباء فيما يخص التعاقد مع شركات أخرى، تتطابق مواصفاتها مع المحطات التي تعمل في ليبيا.

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