الأمين: فشل جنيف يؤكد ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مباشرة

قال عضو لجنة الحوار السياسي في اتفاق الصخيرات، فضيل الأمين، إن ما جرى في ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اليومين الماضيين، والذي انتهى إلى فشل ذريع بقيادة البعثة الأممية، يؤكد لنا أن ليبيا تحتاج إلى رئيس دولة منتخب مباشرة من الشعب الليبي دون وسيط أو عوّال”.

وأكد الأمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن من يملكون القطع المتفتتة من السلط الليبية ويصرون على الاحتفاظ بها رغما عن كل شئ ومهما كان الثمن من جلد الشعب ومن دم البلاد، لن يفرط أيا منهم فيما استولى عليه من قطعة من السلطة، ولن يسلمها طوعاً عبر حوار “الـwin-win، ولهذا لا بد أن يقول الشعب كلمته”.

وشدد على أن هؤلاء فقد قالوا ما لديهم عبر هذه التخريفات المكرورة التي تسمى مقترحات والتي ليست سوى اجترار لتجارب العشر سنوات الفاشلة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه.

وتابع الأمين:” دعوا الشعب يقول كلمته، أما أنتم فقد قلتم وفعلتم ما فيه الكفاية”.

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