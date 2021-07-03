ليبيا الان

لإبعاد الشبهات.. الدبيبة: نحث كافة الأطراف الوطنية إلى التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 15 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، كافة الأطراف الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة لإجراء الانتخابات المنتظرة في موعدها. 

وقال الدبيبة في تغريدة عبر موقع تويتر: “نحث كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب”.

وتابع: “نحث كافة الأطراف الوطنية و البعثة الأممية للإضطلاع بمسؤولياتهم و تغليب المصلحة العامة و التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الإنتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • خليكم عقلانيين …!!! حتى مرة وحدة بس …!!!
    لا يمكن التفكير حتى في أجراء انتخابات -ومعظم الشعب الليبي مهجر فالخارج …!!! ً
    والطيران المدني متوقف …!!! مهمة الامن الداخلي والشرطة العسكرية البحث في قضية وإسباب إيقاف الطيران المدني عن الليبيين بين دول العالم ..!!!
    وتوجد معلومات بتورط لاجءين الى ليبيا –
    ابنداء من منظمات تحرير فلسطينية
    الى منظمات سادية من البوسنة والهرسك لاجءين لليبيا من فترة التسعينات ومعهم عاءدون تجار مطلوبين للعدالة صيادين من تونس على حسب التحريات فالمناطق والاجهزة
    ومجموعات من اليابان وايطاليا –
    وهم يقومون بتضليل الرايء العام لمنشورات تخفي حقاءق أسباب إيقاف الطيران المدني الليبي
    ومن هي الجهة المستفيدين من هذا الإيقاف ..!!! وسبب تعطيل طاءرات ليبية القيمة الى ملايين الدولارات .
    وكل هذا هي مهمة الامن الداخلي الليبي والشرطة العسكرية الليبية لمعرفة الحقاءق .

    رد