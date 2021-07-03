لإبعاد الشبهات.. الدبيبة: نحث كافة الأطراف الوطنية إلى التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، كافة الأطراف الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة لإجراء الانتخابات المنتظرة في موعدها.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر موقع تويتر: “نحث كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب”.

وتابع: “نحث كافة الأطراف الوطنية و البعثة الأممية للإضطلاع بمسؤولياتهم و تغليب المصلحة العامة و التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الإنتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب”.