بالتمر: تدخل التيارات المؤدلجة هو ما يغذي الانقسام الحالي

بالتمر، وفي حديثها لـوكالة “سبوتنيك” الروسية، أشارت إلى عدم وجود أي انقسامات بين المجتمع المدني الذي يعمل على ضرورة الاستقرار، في حين أن الاختلافات بين الساسة لتقسيم الكعكة.

وتابعت: “دور المجتمع المدني في المصالحة ودعم الاستقرار مستمر مجالس الحكماء والأعيان، وهناك الكثير من الجهود التي بذلت في الكثير من الإشكاليات الفترة الماضية”.

وشددت على أن تدخل التيارات المؤدلجة هو ما يغذي الانقسام الحالي بين الشرق والغرب، وأنه يمكن للجنوب أن يكون نقطة تلاقي نحو السلام والاستقرار.