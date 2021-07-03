رشوان: مخالفات العامة للكهرباء قدرت بنحو 23.5 مليار دولار خلال الفترة من 2012 وحتى عام 2020

كشف الباحث الاقتصادي، عيسى رشوان، عن مخالفات مالية كبيرة للشركة العامة للكهرباء قدرت بنحو 23.5 مليار دولار مصروفات خلال الفترة من 2012 وحتى عام 2020.

وضرب رشوان لموقع “سكاي نيوز عربية” مثلا بتقارير ديوان المحاسبة من عام 2014 وحتى 2018 التي رصدت حجم “السرقات”، وكيف أنها تتكرر بنفس الصورة، مؤكدا أن هناك ما يقرب من 13 مليار دولار تم سرقتهم خلال هذه الفترة عبر إبرام تعاقدات مع شركات وهمية.

كذلك أشارت تقارير ديوان المحاسبة إلى أشخاص تم تعيينهم بناء على درجة قرابتهم ببعض المسؤولين السابقين، وثبت أنهم يتلقون أكثر من راتب حكومي بالمخالفة للقانون.

وحول تحذيرات رئيس الحكومة لمسؤولي الكهرباء، بأن الشركة التي تعاقدوا معها ليس لها وجود في المغرب، أوضح رشوان أن الصفقة التي تم التعاقد عليها تم توريدها بالفعل منذ عامين؛ لأن التعاقد الأول تم مع شركة وهمية ولم يتم توريدها من الأساس.

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