السعيدي: نطالب البعثة الأممية باتخاذ كافة التدابير التي تضمن إجراء الانتخابات في موعدها

طالب عضو مجلس النواب، علي السعيدي، البعثة الأممية باتخاذ كافة التدابير التي تضمن إجراء الانتخابات في موعدها، محذرا من محاولة تنظيم الإخوان إعادة ليبيا إلى دوامة الصراع.

السعيدي، وفي تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أضاف: أن “تأجيل الانتخابات تعني عودة الاقتتال، لأن الهدنة قامت على عملية سياسية محدودة الأهداف، وفي حال انتكست هذه الهدنة، فهذا يعني العودة الحتمية للاحتكام للسلاح”.

وأبدى السعيدي تخوفه من تأجيل الانتخابات، قائلا: “البعثة الأممية تجاوزت عديد الملفات في صدارتها ملف المرتزقة الذين ما زالوا جاثمين على صدر ليبيا”.

وتابع: أن “ثاني الملفات المهمة حاليا هو دعم الجانب الاقتصادي والضغط على مصرف ليبيا المركزي، من أجل فتح المقاصة ورفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية”.

ومضى قائلا إن “كل هذه الملفات تضعنا أمام تحليل واحد؛ إن انتخابات ديسمبر القادم على المحك، ما لم يأخذ العالم موقفا حازما من جماعة الإخوان”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

