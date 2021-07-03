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الشركسي للدبيبة: كيف تتحدث عن الانتخابات وقد كلفت أشخاصاً لتمرير الاستفتاء لتعطيلها

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة كلف أعضاءً من ملتقى الحوار لتمرير صفقة الاستفتاء على الدستور لتعطيل الانتخابات.

الشركسي، وفي تغريدة على تويتر جاءت رداً على ماقاله الدبيبة، قال: “أي صيغة توافقية يتحدث عنها هذا الرجل وهو كلف حواريه داخل الملقتى بتمرير صفقة الاستفتاء والهدف منها تأجيل الانتخابات، رئيس الحكومة يتكلم عن الانتخابات ويعمل ضدها”.

وكان عبد الحميد الدبيبة، قد دعا كافة الأطراف الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة لإجراء الانتخابات المنتظرة في موعدها. 

وقال الدبيبة في تغريدة عبر موقع تويتر: “نحث كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب”.

وتابع: “نحث كافة الأطراف الوطنية و البعثة الأممية للإضطلاع بمسؤولياتهم و تغليب المصلحة العامة و التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الإنتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • وسخ. كالعادة. دبيبة. الكلب. زي. تمثاية. الكهربا. يريد. ان. يخرج. نفسه. انه. شخص. نظيف. اليد. وهاهي. تمثاية. أخرى. مفضوحة. يقول. انه. حريص. على. الوطن. ونجد. عمه. على. الوسخ. والحاشية. اللي. معاه. يطالبون. بتأجيل. الانتخابات. لكي. يعرف. ينهب. البلاد. هههه. ياخسارتك. ياليبيا. وخلاص

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