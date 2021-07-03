الشركسي للدبيبة: كيف تتحدث عن الانتخابات وقد كلفت أشخاصاً لتمرير الاستفتاء لتعطيلها

أوضح عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة كلف أعضاءً من ملتقى الحوار لتمرير صفقة الاستفتاء على الدستور لتعطيل الانتخابات.

الشركسي، وفي تغريدة على تويتر جاءت رداً على ماقاله الدبيبة، قال: “أي صيغة توافقية يتحدث عنها هذا الرجل وهو كلف حواريه داخل الملقتى بتمرير صفقة الاستفتاء والهدف منها تأجيل الانتخابات، رئيس الحكومة يتكلم عن الانتخابات ويعمل ضدها”.

وكان عبد الحميد الدبيبة، قد دعا كافة الأطراف الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة لإجراء الانتخابات المنتظرة في موعدها.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر موقع تويتر: “نحث كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب”. وتابع: “نحث كافة الأطراف الوطنية و البعثة الأممية للإضطلاع بمسؤولياتهم و تغليب المصلحة العامة و التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الإنتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب”.

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