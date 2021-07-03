ماكرون يبحث مع بوتين الأوضاع في ليبيا وأوكرانيا

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

03 July, 2021

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان يوم أمس الجمعة إن الرئيس إيمانويل ماكرون بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأوضاع في أوكرانيا وليبيا اللتين تشهدان حالة من الاضطراب السياسي.

وأكد ماكرون إنه حريص على تحسن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

ورفض قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اقتراحا من فرنسا وألمانيا بعقد قمة مع روسيا بعد أن قالت بولندا ودول البلطيق إن مثل هذه القمة قد ترسل إشارة خاطئة مع تدهور العلاقات بين الشرق والغرب.