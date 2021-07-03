«السني»: لا زال في ليبيا من يحاول منذ 10 سنوات إعادة إختراع العجلة لتكون مربعة

علق الطاهر السني، مندوب ليبيا – المُعين من قبل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق – لدى الأمم المتحدة، على المشهد السياسي في البلاد، خاصة بعد اجتماع متلقى الحوار السياسي في جنيف مؤخراً بتغريدة على حسابه بموقع تويتر.

غرد “السني” قائلاً: “أن تخشى المجهول لاتخاذ قرارت جديدة لأول مرة شيء مقبول، لكن أن تكرر نفس القرارات وتفشل ولا تتعلم من دروس الماضي وتتوقع نتائج مختلفة،فهذا إما عن جهل أو تعمد لاستمرار الفوضى. العجلة أُخترِعت منذ قرون، لكن لازال في ليبيا من يحاول منذ عشر سنوات إعادة اختراعها لتكون مربعة وليست دائرية” وفق قوله.

وانتهت يوم أمس، اجتماع ملتقي الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، بخلافات كبيرة بين الأعضاء، وببيانات ختامية مختلفة، واتهامات بممارسة الأقلية من الأعضاء الدكتاتورية، وسط خلافات حادة حول شروط الترشح للرئاسة والقاعدة الدستورية.