ليبيا الان

«السني»: لا زال في ليبيا من يحاول منذ 10 سنوات إعادة إختراع العجلة لتكون مربعة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق الطاهر السني، مندوب ليبيا – المُعين من قبل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق – لدى الأمم المتحدة، على المشهد السياسي في البلاد، خاصة بعد اجتماع متلقى الحوار السياسي في جنيف مؤخراً بتغريدة على حسابه بموقع تويتر.

غرد “السني” قائلاً: “أن تخشى المجهول لاتخاذ قرارت جديدة لأول مرة شيء مقبول، لكن أن تكرر نفس القرارات وتفشل ولا تتعلم من دروس الماضي وتتوقع نتائج مختلفة،فهذا إما عن جهل أو تعمد لاستمرار الفوضى. العجلة أُخترِعت منذ قرون، لكن لازال في ليبيا من يحاول منذ عشر سنوات إعادة اختراعها لتكون مربعة وليست دائرية” وفق قوله.

وانتهت يوم أمس، اجتماع ملتقي الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، بخلافات كبيرة بين الأعضاء، وببيانات ختامية مختلفة، واتهامات بممارسة الأقلية من الأعضاء الدكتاتورية، وسط خلافات حادة حول شروط الترشح للرئاسة والقاعدة الدستورية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • السني …..

    الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل الليبيين و السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا أفراد شباب وبنات وعائلات لمن يرغب بذلك آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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  • مواجهة الحقيقة اقصر طريق للإصلاح
    – بصراحة وبدون مجاملات تواجد ورجوع اليهود الليبيين في ليبيا هو السبب الرءيسي في الفساد الاقتصادي والفساد الاخلاقي والفساد الاجتماعي وحرية المراءة والرذيلة والشواذ والفساد المالي وتأخير المشازيع وتجاهل القانون الشرعي الليبي المتعارف عليه منذ زمن بعيد –
    اذا كانوا فعلا الليبيين يريدون الوصول لحل – فمن الضروري إقامة العدالة الاجتماعية والعدالة الدولية
    وعدم تجاهل ان ليبيا فقدت العديد من الضحايا منذ 2011 بسبب تخالف الناتو وهي جريمة حرب من الدرجة الاولى ضد شعب مسالم ودولة مسالمة بحجة كذب الديمقراطية والى الان ليبيا لم تستقر بسبب هذا التدخل العسكري الاوروبي الامريكي الصهيوني –
    وسبب في تهجير البشر عبر البحر والفساد وانتشار المخدرات وغياب القانون وتوقف الطيران المدني للشركات الوطنية في معظم دول العالم …!!! ً
    وسرقة الآبار النفطية دون حماية وطنية وانتشار التلوث البحري والبيءي والكيمياءي – وحسر مياه الأنهار – كل هذا سببه
    الشركات الأجنبية والطمع المتزايد الذي سبب في دمار الحياة الطبيعية والاعراف المتعارف عليها وعدم وجود من يتجه للاتجاه الصحيح وأخذ خطوات للإصلاح
    – الفساد لا يولد الا الفساد
    السرقة لا تولد الا السرقة
    الكذب لا يولد الا الكذب
    – واجهوا الحقيقية أفضل من ضياع الوقت والجهود .

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