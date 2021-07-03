الاتحاد الأوروبي: نأمل إقامة مشاريع للطاقة الشمسية في ليبيا لحل أزمة الكهرباء

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إنه في ضوء الانقطاع المستمر للكهرباء، اقترح عدد كبير من جمهور الاتحاد الأوروبي في ليبيا الاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.

أضافت “البعثة” في “بيان”: “على مدى العقد الماضي، عمل الاتحاد الأوروبي على توليد المزيد من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة وفي عام 2020، كانت الطاقة الناتجة من مصادر متجددة أكثر من تلك الناتجة عن الوقود الأحفوري لأول مرة”.

وأكدت “البعثة” التزام الاتحاد الأوروبي بالتنمية الدولية ومكافحة تغير المناخ. لذا، نود أن ننقل خبرتنا في مجال الطاقة المتجددة إلى دول أخرى ونأمل العمل على مثل هذه المشاريع في ليبيا قريبًا.