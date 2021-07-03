وجهت الدولة المصرية دعوة إلى عدد من القيادات الليبية لحضور افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية في في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح غربي مصر.

ومن المرتقب أن يجمع لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ومعهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، على هامش حضور مراسم افتتاح القاعدة البحرية الجديدة.

وأعلن المكتب الإعلامي للمنفي في بيان، قبوله دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور افتتاح القاعدة، في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح، كما تحدثت مصادر مطلعة أن عقيلة وحفتر سيحضران أيضا الفعالية، بعد تلقيهما دعوة من السلطات المصرية.