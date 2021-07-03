علي أوحيدة: الأمم المتحدة تعتبر الليبيين غير مؤهلين إلا لحكومة الفار والحصان والبقرة

رأى علي أوحيدة الكاتب الصحفي الليبي المقيم في بروكسل، إن “المشكلة في الازمة الليبية أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يقبلوا حتى بتنظيم انتخابات صورية وشكلية وتحت حكم المليشيات، يعتبرون أن الليبيين غير مؤهلين إلا لحكومة الفار والحصان والبقرة ،، حقيقة Flushed face” وفق قوله.

وعاود “أوحيدة” تساؤلاته على حسابه بموقع تويتر قائلاً: “ما هي الدولة العربية التي جرت فيها انتخابات وتمت بخير ؟، ما هي الدولة العربية التي بها ميليشيات وخرجت من الازمة ؟، وما هي الدولة التي يحكمها لصوص وتمكنت من النهوض ؟” على حد تعبيره