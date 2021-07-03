ليبيا واليونان تبحثان الاتفاقية الموقعة بين الوفاق وتركيا

ترأس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية الليبية اليونانية والذي جرى خلاله مناقشة الاتفاقية المبرمة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية بالإضافة إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بمساعدة اليونان للحد من الهجرة غير الشرعية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الاجتماع تطرق إلى الاتفاقيات السابقة بين البلدين من ضمنها اتفاقية التجارة والمدفوعات المبرمه في عام 1960 .م ابان العهد الملكي ،وكذلك اتفاقية الثقافة والتعليم والعلوم الموقعة في عام 2008 بالإضافة إلي اتفاقية التعاون الاقتصادي الفني الموقعة عام 1976.م بحيث يتم تدارسها واحالتها الحكومة للنظر فيها .

وتناول الاجتماع أيضا الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية واليونانية حيث طالب الجانب الليبي بالحصول علي صفة مراقب، وكذلك بحث التعاون الدبلوماسي بين البرلمانين الليبي واليوناني.

وجرى خلال الاجتماع بحث قضية الهجرة غير الشرعية بإعتبار ليبيا دولة عبور وليست مصدر للجهرة، وكيفية تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة والتي تعتبر من أساسيات الأمن القومي الليبي وأمن الاتحاد الأوروبي .