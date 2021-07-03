«الصحة العالمية»: 17% نسبة الإصابة من بين 1.1 مليون «فحص كورونا» في ليبيا

تباينت أرقام إصابات فيروس كورونا المستجد، وأعداد ضحاياه في ليبيا خلال أيام الأسبوع الجاري، وسجل يوم الإثنين أعلى معدل إصابات خلال الأسبوع بـ452 إصابة جديدة، فيما سجل الثلاثاء أدنى معدل بـ236 إصابة جديدة.

وانخفض معدل الوفيات إجمالا خلال أيام هذا الأسبوع، وخلت حصيلة يومي السبت والإثنين من أية وفيات، فيما سجل يوم الأحد أربع حالات، والثلاثاء حالتين، وذلك وفق بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

المركز الوطني أوضح في بيانه أن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا منذ بداية الجائحة في مارس 2020، ارتفعت إلى 193 ألفا و474 حالة، بينها 11 ألفا و894 نشطة، و178 ألفا و387 شفاء، و3193 وفاة.

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341 إصابة ولا وفيات

في أول أيام الأسبوع، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 341 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و242 حالة شفاء، فيما لم يتم إحصاء أي حالات وفاة جديدة، عن يوم السبت الماضي. وقال المركز، في بيان إنه تسلم 4048 عينة تبين سلبية 3707 منها، وإيجابية 341 عينة. كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن الجمعة، تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و252 حالة شفاء، فيما لم يتم إحصاء أي حالات وفاة جديدة، عن يوم الخميس الماضي.

وحسب بيان المركز الوطني تم تسجيل 316 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» الأحد، في عموم ليبيا، و282 حالة شفاء وأربع حالات وفاة. وقال المركز إن المختبرات المرجعية تسلمت 3181 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 2865 عينة، فيما تأكدت إصابة 316 حالة، منها 234 جديدة و82 مخالطة.

452 إصابة ولا حالات وفاة

وجاءت حصيلة يوم الإثنين التي أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، لتشمل تسجيل 452 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 309 حالات شفاء، فيما لم تسجل أية حالات وفاة. وقال المركز في بيان على صفحته الرسمية، إنه تسلم، الإثنين، 4067 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، فتبين سلبية 3615 منها، وإيجابية 452 عينة بنسبة 11 % من إجمالي العينات المفحوصة.

وقبل ساعات من مثول الجريدة للطباعة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 236 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 196 حالة شفاء، وحالتي وفاة، حصيلة يوم الثلاثاء. وقال المركز، في بيان على صفحته بموقع «فيسبوك»، الأربعاء، إنه تسلم 2750 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2514 عينة، وإيجابية 236 عينة بنسبة 8.5 % من إجمالي العينات المفحوصة.

مواجهة الوباء

وفي سياق مواجهة تفشي فيروس «كورونا»، زار فريق من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الأحد، المركزالوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، وبحث دعم برامج الترصد الوبائي والمعملي بالمركز.

فريق المنظمة الدولية ضم مدير وحدة المعلومات الصحية ومسؤولي المختبرات في وحدة المخاطر البيولوجية، وبحث الفريق مع مدير عام المركز الدكتور بدر الدين بشير النجار ومديري الإدارات المختصة سُبل التعاون ودعم المنظمة لبرامج الترصد بشكل عام، وكذلك دعم برنامج المعلومات المتعلقة بمكافحة فيروس «كورونا» وغيره من الأمراض المعدية.

واستكمالاً للبرنامج التدريبي لمتطوعي صحة المجتمع حول طرق وأساليب الوقاية من فيروس «كورونا المستجد» وطرق التواصل مع المصابين والمخالطين في المجتمع، أقامت إدارة مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل تدريبية في العاصمة طرابلس اختتمت أعمالها في 21 يونيو الماضي‪.

نشرة الصحة العالمية

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن من إجمالي تجاوز مليونا و111 ألف فحص مخبري في ليبيا للكشف عن فيروس «كورونا»، جرى تأكيد إصابة 17 % منهم بالوباء منذ بداية تفشيه مارس 2020.

وأوضحت «الصحة العالمية» في نشرتها الأسبوعية حول تطورات الوضع الوبائي في ليبيا، أنه من إجمالي تلك الفحوص تبين إصابة أكثر من 191 ألفا بفيروس «كورونا»، فيما ارتفع معدل الحالات الإيجابية خلال الأسبوع 24 من 7.4 % إلى 8.2 %.

المنظمة عزت ذلك إلى زيادة أعداد الحالات الإجمالية في جميع المناطق الليبية الثلاث، وزيادة الاختبارات المعملية في الشرق والجنوب.

ورغم أن اختبارات الكشف عن الفيروس لا تزال في المتوسط وتوقفت عند 20 ألف كشف أسبوعي، لكن الحالات بدأت تتراجع منذ الأسبوع 11 قبل أن تعاود الارتفاع حاليا. وحسب المنظمة، انخفضت أعداد الوفيات الجديدة خلال الأسبوع الأخير بنسبة 32 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. ونتيجة لذلك انخفض معدل الوفيات إلى 0.2 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة.

شحنة جديدة من كوفاكس

على صعيد الحملة الوطنية للتطعيم، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن عدد المطعمين ضد الوباء ارتفع إلى 381 ألفا و264 شخصا.

من جهتها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» وصول شحنة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا المستجد»، إلى مطار معيتيقة الدولي.

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وتقدر الشحنة بنحو 54 ألفا و600 جرعة، وهي الثالثة التي تقدم إلى ليبيا عبر مبادرة «كوفاكس»، وتوزع على مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد، بناء على خطة توزيع مصممة بالتنسيق مع الجهات الصحية، وفق بيان منشور على صفحة المنظمة الدولية بموقع «فيسبوك»، الجمعة.

المنظمة أوضحت أن ليبيا تسلمت شحنتين من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» عبر مبادرة «كوفاكس»، تقدر الأولى بنحو 57 ألفا و600 جرعة، والثانية بنحو 117 ألفا و600 جرعة.

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