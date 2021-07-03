علي زيدان: خلاص الليبيين ونهاية الأزمة في انتخابات 24 ديسمبر

شدد علي زيدان، رئيس الوزراء الأسبق، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه وفق خارطة الطريق في 24 ديسمبر المقبل، دون أي تأجيل.

وغرد “زيدان” على حسابه بموقع تويتر: “الانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم 24 ديسمبر 2021م هي المطلب والأولوية والكلمة الجامعة لليبيين من أجل خلاصهم ونهاية الأزمة .. فلا تراجع عنها ولانكوص” على حد تعبيره.

وتدفع بعض الأطراف نحو تعطيل الانتخابات بضرورة إجراء استفتاء على قاعدة دستورية في المقام الأول، ومن بعض هذه الأطراف عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، وسليمان بن صالح، المحلل العسكري بقنوات الإخوان المسلمين، ممن يرون عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، والاكتفاء بالبرلمانية فقط.