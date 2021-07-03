مصادر: عقيلة وحفتر والمنفي في مصر لبحث ملف اختيار وزير الدفاع

تستعد مصر لفتح ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية من جديد، وخاصة ملف اختيار وزير الدفاع، وهو الملف الذي لم يتم حسمه حتى الآن من السلطات التنفيذية الجديدة، وفقا لما نقلته «سكاي نيوز».
ومن المرتقب أن يجمع لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ومعهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، على هامش حضور مراسم افتتاح القاعدة البحرية الجديدة.
ونقلت «سكاي نيوز» عن مصادر وصفتها بالمطلعة ترجيحها أن يكون ملف اختيار وزير الدفاع وتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، الأبرز في هذا الاجتماع بين الأطراف الثلاثة، خصوصا وأن الملف لم يحسم خلال اجتماع “الرئاسي” مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الخميس الماضي.
ووجهت الدولة المصرية دعوة إلى عدد من القيادات الليبية لحضور افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية في في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح غربي مصر.
وأعلن المكتب الإعلامي للمنفي في بيان، قبوله دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور افتتاح القاعدة، في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح، كما تحدثت مصادر مطلعة أن عقيلة وحفتر سيحضران أيضا الفعالية، بعد تلقيهما دعوة من السلطات المصرية.
وقد سبق وشارك قائد الجيش الليبي في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية الواقعة غربي مصر أيضا.
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