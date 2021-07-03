مصادر: عقيلة وحفتر والمنفي في مصر لبحث ملف اختيار وزير الدفاع

تستعد مصر لفتح ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية من جديد، وخاصة ملف اختيار وزير الدفاع، وهو الملف الذي لم يتم حسمه حتى الآن من السلطات التنفيذية الجديدة، وفقا لما نقلته «سكاي نيوز».

ومن المرتقب أن يجمع لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ومعهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، على هامش حضور مراسم افتتاح القاعدة البحرية الجديدة.

ونقلت «سكاي نيوز» عن مصادر وصفتها بالمطلعة ترجيحها أن يكون ملف اختيار وزير الدفاع وتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، الأبرز في هذا الاجتماع بين الأطراف الثلاثة، خصوصا وأن الملف لم يحسم خلال اجتماع “الرئاسي” مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الخميس الماضي.

ووجهت الدولة المصرية دعوة إلى عدد من القيادات الليبية لحضور افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية في في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح غربي مصر.

وأعلن المكتب الإعلامي للمنفي في بيان، قبوله دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور افتتاح القاعدة، في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح، كما تحدثت مصادر مطلعة أن عقيلة وحفتر سيحضران أيضا الفعالية، بعد تلقيهما دعوة من السلطات المصرية.

وقد سبق وشارك قائد الجيش الليبي في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية الواقعة غربي مصر أيضا.