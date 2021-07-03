برلماني إيطالي: من الخطير إطلاق خفر السواحل الليبي النار على زورق للمهاجرين

قال برلماني إيطالي إن “من الخطير وغير المقبول أن يقوم خفر السواحل الليبي بإطلاق النار على زورق مطاطي لمهاجرين”.

وكتب عضو مجلس النواب من تيار “إيطالية حيّة”، ماركو دي مايو في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر) الجمعة: “إننا نطالب بإيضاح لما حدث وعلى الفور”، واختتم بالقول “إن على الحكومة الليبية أن توقف هذه الأعمال الإجرامية وتتحمل مسؤولياتها” بحسب آكي.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها ستطلب تفسيراً من السلطات في طرابلس بشأن حادثة إطلاق نار تجاه قارب مهاجرين من قبل عناصر خفر السواحل الليبي.

وكانت منظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية، قد قامت بنشر صور جوية تظهر عناصر من خفر السواحل الليبي وهم يطلقون النار على مقربة من قارب مهاجرين لاعتراضه.

وأشارت المنظمة إلى أن الحادث وقع الخميس في منطقة البحث والانقاذ الخاصة بمالطا وأن قارب المهاجرين قد نجح أخيراً في الرسو في ميناء لامبيدوزا الإيطالي بعد أن ابتعد الليبيون عنه.