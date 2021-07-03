«الأرصاد الليبية»: اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب المناطق الساحلية .. ومرتفعة في الجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد، اعتدال نسبي في درجات الحرارة هذا اليوم مع رطوبة عالية على اغلب المناطق الساحلية خاصة على مناطق الساحل الشرقي بينما تبقى مرتفعة على باقي مناطق ليبيا، وقال إن السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكون ضباب خفيف مع رطوبة نسبية عالية أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، مثل رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة، متوقعاً أن درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 35) مْ على المناطق الساحلية ، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الدواخل حيت تتراوح ما بين (40 – 45) مْ ، وتسجل ارتفاعا يوم الغد على اغلب المناطق.

أضاف “المركز” في بيان، أن مناطق الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، بها السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع رطوبة نسبية عالية، والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق، كما أن درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 35) مْ على المناطق الساحلية ، و ما بين (40 – 45 ) مْ على الدواخل هذا اليوم ، وتتراجع يوم الغد على اغلب المناطق.

وأشار “المركز” إلى أن السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، لافتاً إلى أن درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (42- 47) مْ.