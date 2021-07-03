بعد فشل ملتقى الحوار.. الشحومي: الشعب يريد أن يختار من يمثله

أكد مؤسس سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي أن الشعب الليبي يريد أن يختار من يمثله في السلطة التشريعية ومن يكون رئيسه في 24 ديسمبر 2021″.

وقال الشحومي في تدوينة له بموقع”فيسبوك” “الفشل الذريع لأطراف الحوار كممثلين مختارين للخروج من حالة الاحتقان والصراع بجنيف كان مخيب لتطلعات الليبين والليبيات بالوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة آخر هذا العام تطوي صفحة الماضي وتستبدل كل الأجسام منتهية الصلاحية القانونية والشعبية القائمة والتي تقف حجر عثرة أمام فتح صفحة من السلم والمصالحة والاستقرار وإعادة بناء مستقبل ليبيا”.

وأضاف الشحومي “الليبيون يدركون تماما أن الخروج من النفق المظلم ليس في حاجة إلى ضمانات تكتبه أيادي أصحاب مصالح ولا إلى شروط تقصي أحد في هذا الوقت الحساس، فالخروج من حالة الصراع إلى حالة السلم والاستقرار يتطلب إشراك الجميع ( لا غالب ولا مغلوب)”.

وختم الشحومي “الشعب يريد أن يختار من يمثله في السلطة التشريعية ومن يكون رئيسه في 24 ديسمبر 2021”.

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