طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 3 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 3 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يشهد اعتدال نسبي في درجات الحرارة هذا اليوم مع رطوبة عالية على اغلب المناطق الساحلية خاصة على مناطق الساحل الشرقي بينما تبقى مرتفعة على باقي مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكون ضباب خفيف مع رطوبة نسبية عالية أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

•الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية على اغلب المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 35) مْ على المناطق الساحلية ، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الدواخل حيت تتراوح ما بين (40 – 45) مْ ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع رطوبة نسبية عالية.

•الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 35) مْ على المناطق الساحلية ، و ما بين (40 – 45 ) مْ على الدواخل هذا اليوم ، وتتراجع يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (42- 47) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: ما بين (43 – 47) مْ ، وتسجل تراجع يوم الغد.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:18). و شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:03).

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