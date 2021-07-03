ندوة حول دور الشركات في إعادة الإعمار في طرابلس

نظمت النقابة العامة للمهن الهندسية وعمادة المهندسين التونسيين ندوة علمية في المجال الهندسي بعنوان “دور الشركات والهيئات الهندسية في تعزيز عملية الإعمار وإعادة تأهيل المناطق المتضررة في ليبيا”.

الندوة أقيمت في قاعة عمر المختار بمعرض طرابلس الدولي وحضرها العديد من الشخصيات من الجانبين التونسي والليبي وتم التركيز فيها على الإمكانات والخبرات المحلية والدولية وكيفية وضع خطة عمل لإعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية في ليبيا والمناطق المدمرة مثل جنوب طرابلس وبنغازي وسرت.

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