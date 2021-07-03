ليبيا الان

“المواصلات” تبحث خطة لتعزيز تجارة العبور في المنطقة الحرة المريسة

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير المواصلات محمد الشهوبي رفقة رئيس مصلحة النقل البري أحمد بوودن إمكانية اعتماد خط الترانزيت التجاري البري.

الشهوربي ناقش جهود ربط مدينة بنغازي باجدابيا ومن ثم منطقة الواحات مرورا بالكفرة وصولا إلى دول تشاد والسودان في إطار تعزيز تجارة العبور للسلع التي ستصل مستقبلا عبر للمنطقة الحرة المريسة.

وتطرق الاجتماع الذي حضره عمر الجواشي رئيس مصلحة الموانئ إلى دور ليبيا في ربط قارات أوروبا والأمريكيتين بالقارة الأفريقية تجاريا لما لها من دور كبير في جذب العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك