“المواصلات” تبحث خطة لتعزيز تجارة العبور في المنطقة الحرة المريسة

بحث وزير المواصلات محمد الشهوبي رفقة رئيس مصلحة النقل البري أحمد بوودن إمكانية اعتماد خط الترانزيت التجاري البري.

الشهوربي ناقش جهود ربط مدينة بنغازي باجدابيا ومن ثم منطقة الواحات مرورا بالكفرة وصولا إلى دول تشاد والسودان في إطار تعزيز تجارة العبور للسلع التي ستصل مستقبلا عبر للمنطقة الحرة المريسة.

وتطرق الاجتماع الذي حضره عمر الجواشي رئيس مصلحة الموانئ إلى دور ليبيا في ربط قارات أوروبا والأمريكيتين بالقارة الأفريقية تجاريا لما لها من دور كبير في جذب العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل.

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