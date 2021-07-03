المنفي يشارك في افتتاح قاعدة 3 يوليو المصرية بالقرب من ليبيا

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي المصري القريب من ليبيا.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية بحضور دولي وإقليمي، كما يشهد حفل الافتتاح مناورات عسكريه تحت عنوان “قادر 2020-2021” تشارك فيها أحدث الوحدات العسكرية البحرية والجوية والبرية.

وتقع القاعدة بالقرب من ليبيا، وتشمل مهامها أكثر من ألفي كيلومتر على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر إضافة إلى تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس.

وتشمل القاعدة أرصفة بحرية تصلح لرسو كافة أنواع السفن والقطع البحرية، توفر الخدمات اللوجستية للسفن ومن بين المهام حماية المياه الإقليمية، والشواطئ المصرية والتسلل إليها، وحركة السفن من وإلى الموانئ المصرية.