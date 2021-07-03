بعد فشل أعضاء ملتقى الحوار في الوصول لاتفاق.. البعثة الأممية تقدم حوصلة لاجتماعاتهم

قدمت بعثة الأمم المتحدة حوصلة بشأن اجتماعات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذين اجتمعوا في جنيف ولم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها بناءً على طلب أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي، سهلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا مباشرا لمدة خمسة أيام لأعضاء ملتقى الحوار في سويسرا في الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2021 بهدف معالجة القضايا التي ظلت دون حل عندما عقد أعضاء ملتقى الحوار اجتماعًا افتراضيًا في مايو 2021 للنظر في اقتراح قدمته لجنتها القانونية بشأن أساس دستوري للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وبينت البعثة الأممية أنه قبل الاجتماع العام لأعضاء ملتقى الحوار دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اجتماع اللجنة الاستشارية للملتقى في تونس في الفترة من 24 إلى 26 يونيو للنظر في التقريب بين المقترحات المقدمة من مختلف أعضاء الملتقى وتقديم توصيات للاجتماع العام مضيفة ناقش الاجتماع العام في سويسرا اقتراح التقريب الذي قدمته اللجنة الاستشارية بناءً على اقتراح اللجنة القانونية بشأن أساس دستوري للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021. كما وضع العديد من أعضاء الملتقى ثلاثة مقترحات أخرى. كان بعضها متوافقًا مع خارطة الطريق، وبعضها لم يكن متوافقًا مع خارطة الطريق، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 ديسمبر.

وأضافت البعثة الأممية أن أعضاء الملتقى شكلوا أيضًا لجنة مقترحات – تجسير – لإيجاد أرضية مشتركة ومحاولة ربط المقترحات المختلفة وتابعت البعثة أنه منذ بداية هذه العملية، التزمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنح أعضاء ملتقى الحوار جميع الفرص للتوصل إلى حل وسط بما في ذلك تمديد الاجتماع ليوم إضافي بدعم من الحكومة السويسرية التي تستضيف الاجتماع.

وأشارت البعثة الأممية إلى أنه برغم من كل هذه الفرص، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء ملتقى الحوار على اقتراح أساس دستوري.

وشددت البعثة على أنها تشجع أعضاء قوة الدفاع الشعبية الليبية على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل وسط عملي وتوطيد ما يوحدهم مبينة أنها ستواصل العمل مع أعضاءملتقى الحوار ولجنة الاقتراحات لاستكشاف المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بناءً على اقتراح اللجنة القانونية الذي يعتبر الإطار المرجعي لأساس دستوري للانتخابات. تماشياً مع خارطة طريق ملتقى الحوار وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 (2021)، مضيفا تكرر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المقترحات التي لا تجعل الانتخابات ممكنة وممكنة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر لن يتم قبولها.

وقدمت البعثة الأممية الشكر للأعضاء على جهودهم لا سيما أولئك الذين شاركوا بنشاط في العمل وسعى بلا كلل، حتى اللحظة الأخيرة، إلى تحقيق تقدم يسمح لقوات الدفاع الشعبية الليبية بالوفاء بمسؤولياتها وتطلعات الشعب الليبي مضيفة: نود أن يكون لدينا تفكير خاص بالأعضاء المتأثرين بـ COVID والذين ظلوا يشاركون بنشاط في المناقشات والمداولات من مواقع الحجر الصحي الخاصة بهم كما وينطبق الشيء نفسه على أحد موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي ثبتت إصابتهم أيضًا معربة لهم جميعًا عن التمنيات بالشفاء العاجل والامتنان لعملهم الرائع.