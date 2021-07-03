«لنقي»: لا مجال للفشل وإجهاض المسار موعدنا 24 ديسمبر لإعادة القرار للأمة الليبية

ودعا عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الجميع بما فيهم البعثة الأممية، إلى تغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة واحدة لإجراء الانتخابات في موعدها، وذلك بعد فشل اجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

وقال «الدبيبة»، في تغريدة له على تويتر، «‏نحث كافة الأطراف الوطنية و البعثة الأممية للإضطلاع بمسؤولياتهم و تغليب المصلحة العامة و التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الإنتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب».

وكان الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا قد أعلن انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

وقال «زينينغا» خلال كلمته في الجلسة الختامية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف: “فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير”.

وأضاف؛ “قدمت 3 مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات”، لافتًا؛ “نسدل الستار اليوم ونحن نحثكم على مواصلة الحوار بينكم للوصول إلى حل وسط بين جميع الأطراف، وسنواصل العمل مع لجنة التوفيق لإعداد بعض الخيارات لبناء أرضية مشتركة سيناقشها الملتقى مر أخرى”.