«العكروت»: خسرنا في جنيف وربحت الأمم المتحدة لأن ممثلينا فاشلين وبلهاء وفاقدي عقول

هاجم محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بعد فشل اجتماعاتهم في جنيف مؤخراً.

قال “العكروت” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “قلت لكم قبل انصرام اجتماع جنيف أن (الأمم المتحده تستعمل معنا قاعدة، اللي يعطيك حبل كتفه بيه)، وللأسف طلعت حبالنا ذايبه ضعيفة متآكلة واهية واهنة عفنة فاسدة تالفة بالية، فأول محاولة لربطها ببعضها، تقطعت وتحللت وتفككت خصلاتها”.

أضاف “العكروت”: “حبلنا سيء، والأمم المتحده تعرف ذلك، وكتفتنا بحبلنا الواهن، فخسرنا وربحت الأمم المتحدة، وقالت لكم (اللي علينا درناه) لكن أنتم عبارة عن فاسدين فاشلين نفعيين سطحيين أقزام بلهاء فاقدي عقول” على حد تعبيره.