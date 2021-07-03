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قشوط: جماعة الاخوان تهدد بالعودة لدوامة العنف في حال انتحاب رئيس من الشعب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالب الباحث السياسي محمد قشوط، جميع مكونات الشعب الليبي بالضغط ورفع سقف المطالبات بإجراء الانتخابات في موعدها، والتصدي للانقلاب الإخواني على خارطة الطريق.

قشوط أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن تنظيم الإخوان المتعطش للدماء والدمار يطلق التهديدات الناعمة بتلميحه بالعودة لدوامة العنف في حال انتخب الليبيون رئيسهم مباشرة.

وتابع “ما يجري في جنيف تآمر حقيقي على الليبيين وإرادتهم في الذهاب نحو المسار الديمقراطي، وما تصويت أكثر من ٢٠ عضوا من لجنة الحوار إلا دليل على دخول المال الفاسد إلى جيوب بعض أعضاء لجنة الحوار”.

واعتبر إن تأجيل الانتخابات في عيون جماعة الإخوان، هو إنجاز حقيقي؛ فهم يعلمون يقينا أن الهزيمة نصيبهم في حال الاقتراع المباشر.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • فى مثل هذا اليوم سقط حكم المرشد العام للاخوان فى مصر منذ 8 سنوات وهو يقبع فى السجن مع ثلة من كبار الخوان ومن هددوا الجبش المصرى اثناء اعتصام رابعة صدر ضدهم حكم نهائى بالاعدام وخوان ليبيا لم يتعلموا الدرس فى مصر والسودان وانهم قلة من حثالة المجتمع هلاكها بسبب غبائها فمصيرهم فى النهاية اما السجون او المشانق فلا يمكن لشوية جرذان ان يوقغوا تقدم اى مجتمع فى النهاية سيدوسهم ويتقدم للامام

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  • و نحن لهم بالمرصاد. باذن الله هذا هو المشهد الاخير للخونه الخنازير المناجيس اعداء الاسلام و الوطن مرحبا بخرب ضد هؤلاء المثليين الحثالة

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