اجديد يثمن جهود حرس السواحل الليبي في عمليات الإنقاذ

ثمن وزير الدولة لشؤون الهجرة، اجديد معتوق اجديد، جهود قوات حرس السواحل وقيامهم بعمليات الإنقاذ اليومية، رغم قلة الإمكانات التي تعيق من سرعة الاستجابة في إنجاز المهام.

ويأتي هذا، خلال اللقاء الذي عقده اجديد في طرابلس مع مدير إدارة العمليات بحرس السواحل وأمن الموانئ بوزارة الدفاع العميد مسعود عبد الصمد.

وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، المشاكل والعراقيل التي تواجه قوات حرس السواحل وأمن الموانئ أثناء ممارستهم لمهامهم، بالإضافة إلى المسائل المرتبطة بمذكرات التفاهم مع الجانب الإيطالي والمالطي، بما يكفل تنفيذ بنود هذه المذكرات، وفقا لما نقلته الوكالة الليبية للأنباء.

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