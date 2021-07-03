ليبيا الان

الدبيبه يجيب اليوم على تساؤلات المواطنين

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يجيب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه عن تساؤلات المواطنين على الهواء مباشرة عند الساعة السادسة مساء عبر منصة حكومتنا.

وبحسب منصة حكومتنا بموقع “فيسبوك” فإن إجابة الدبيبه على تساؤلات المواطنين تأتي ضمن  برامج الاتصال الحكومي بحكومة الوحدة الوطنية.

وكان الدبيبه دعا من أسماهم بـ” كافة الأطراف الوطنية” إلى التوافق حول صيغة إجراء الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم.

وكتب الدبيبة في تغريدة على صفحته بـ”تويتر”، قائلا: “نحث كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للإضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة و التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الإنتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اول سؤال للدبدوبة من هو القائد الاعلى للجيش !!
    السؤال الثانى من هو القائد العام للجيش بقرار من مجلس التواب الذى منحك الثقة !!
    السؤال الثالث من هو الجيش الوطنى الليبى ام العثمانى !!
    السؤال الرابع هل انت رئيس حكومة مليشيات مصراته ام وحدة وطنية تعمل فى كل انحاء ليبيا كما وعدت من قبل وطلعت كذابة
    السؤال الخامس هل سقطت حكومتك بالفعل لانك قدمت تشكيلة وزارية للبرلمان وضعت فيها نفسك وزير دفاع دون موافقة القائد الاعلى المجلس الرئاسى الذى يجب موافقته ودليل رفضه ان طلب منك الحضور غدا للتشاور معه على اختيار وزير دفاع وبالتالى يجب اعادة طرح تشكيلة الحكومة لنيل الثقة من جديد اما بوزير دفاع يوافق عليه المجلس الرئاسى او تترك المنصب شاغرا لحين التوافق والا من حق عقيلة صالح اعلان سقوط حكومتك لمخالفة تشكيلها المقدم بالبرلمان للاتفاق السياسى ومن غشنا ليس منا

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  • الدبسبة مصل فاسد السراج مكروه شعبيا بعد تاكد الجميع انه فاشل وكذاب ونصاب واخوانى اصيل

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