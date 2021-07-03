الدبيبه يجيب اليوم على تساؤلات المواطنين

يجيب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه عن تساؤلات المواطنين على الهواء مباشرة عند الساعة السادسة مساء عبر منصة حكومتنا.

وبحسب منصة حكومتنا بموقع “فيسبوك” فإن إجابة الدبيبه على تساؤلات المواطنين تأتي ضمن برامج الاتصال الحكومي بحكومة الوحدة الوطنية.

وكان الدبيبه دعا من أسماهم بـ” كافة الأطراف الوطنية” إلى التوافق حول صيغة إجراء الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم.

وكتب الدبيبة في تغريدة على صفحته بـ”تويتر”، قائلا: “نحث كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للإضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة و التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الإنتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب”.