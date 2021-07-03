الحزب المدني الديمقراطي يحذر من عودة الانقسام والفوضى وانهيار الاقتصاد

ليبيا – أكد رئيس الحزب المدني الديمقراطي، محمد سعد إمبارك أن الدعوة الملحة من قبل بعض أعضاء لجنة الحوار، للاستفتاء على مسودة الدستور، هي محاولة جديدة من بعض التيارات لتفويت فرصة الانتخابات، مشيرا إلى عدم وجود فرصة جديدة أمام الليبيين في حال تأجلت الانتخابات.

إمبارك أشار فس تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن المستفيدين من الوضع الحالي وحالة “اللادولة” هم أنفسهم المتخوفون من إجراء انتخابات رئاسية مباشرة، لأن هذا سيفوت عليهم فرصة السيطرة على مقدرات البلاد، وبالتالي لن يجدوا ما يغذون به المليشيات وصناع الفوضى.

وتابع “جماعات الإسلام السياسي ولوبيات الفساد والجماعات الإرهابية يحتمون بسلطة السلاح وانتشار الفوضى، وهم المقوضون الحقيقيون للجهود الداخلية والخارجية”.

وحذر من عودة الانقسام والفوضى وانهيار الاقتصاد في حال تأجلت الانتخابات؛ الأمر الذي تنتج عنه عودة ليبيا لدوامة الفوضى والاحتراب الداخلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية