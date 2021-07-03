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مسؤول أممي: فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، رايزدون زينينغا، أمس الجمعة، ختام ملتقى الحوار السياسي بجنيف، وفشله في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية.

المسؤول الأممي دعا في الجلسة الختامية بخامس أيام الملتقى وفقاً لوكالة” الاناضول” التركية، أعضاءه إلى “إيجاد حل وسط يوحد الأطراف الليبية، ومواصلة التشاور فيما بينكم والسعي لإيجاد حل يعزز وحدتكم”.

وأضاف: “سنواصل العمل معكم ومع لجنة التوافقات لإعداد بعض الخيارات لبناء أرضية مشتركة ليناقشها الملتقى مرة أخرى”.

وأردف: “المقترحات التي لا تجعل الانتخابات ممكنة في الموعد المحدد لا يمكن المواصلة فيها، وعدم التوصل لاتفاق لا يبشر بخير”.

كما تابع: “فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير”.

واستدرك: “قدمت ثلاثة مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الامم المتحدة هى سبب الفوضى فى العالم ومبعوثيها يصبون البنزين على النار لاشعال الفتن ومعظم قرارتها فشنك الا على ما يخدم القوى الاستعمارية ففشل الامم المتحدة فى كل مكان فى سوريا واليمن وحتى فى غزة فشلت فى وقف اطلاق النار ياحمار بينما مصر بالتعاون مع امريكا نجحت فيه وفى ليبيا من اوقف اطلاق النار بالقوة كانت مصر وهى من دعمت الجيش الوطنى فى حماية موانئ النفط .

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