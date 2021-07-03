مسؤول أممي: فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير

ليبيا – أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، رايزدون زينينغا، أمس الجمعة، ختام ملتقى الحوار السياسي بجنيف، وفشله في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية.

المسؤول الأممي دعا في الجلسة الختامية بخامس أيام الملتقى وفقاً لوكالة” الاناضول” التركية، أعضاءه إلى “إيجاد حل وسط يوحد الأطراف الليبية، ومواصلة التشاور فيما بينكم والسعي لإيجاد حل يعزز وحدتكم”.

وأضاف: “سنواصل العمل معكم ومع لجنة التوافقات لإعداد بعض الخيارات لبناء أرضية مشتركة ليناقشها الملتقى مرة أخرى”.

وأردف: “المقترحات التي لا تجعل الانتخابات ممكنة في الموعد المحدد لا يمكن المواصلة فيها، وعدم التوصل لاتفاق لا يبشر بخير”.

كما تابع: “فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير”.

واستدرك: “قدمت ثلاثة مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية