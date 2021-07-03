وزير الصحة يفتتح المؤتمر الوطني الأول حول “تحسين وتطوير الخدمات الصحية”

ليبيا – افتتح علي الزناتي وزير الصحة أمس فعاليات المؤتمر الوطني لتحسين وتطوير الخدمات الصحية في دورته الأولى، والذي احتضنه مدرج سناء محيدلي بمجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي.

الزناتي أكد في كلمة له وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة حرصه الشديد على تحسين وتطوير الخدمات الصحية، وأن الوزارة لن تتدخر جهدًا لتحقيق هذا الهدف.

وأثنى الزناتي على الجهود المبذولة من قِبل القائمين على المؤتمر، وأن تواجدهم في مدينة بنغازي دليل على مساعيهم وتعاونهم الجاد في تحسين الخدمات الصحية في كافة ربوع البلاد.

ويذكر أن المؤتمر شهد حضور كثيف ومميز من أعضاء مجلس النواب، رئيس لجنة الصحة بالمجلس د.نصر الدين مهنا، وعدد من مدراء المستشفيات ورؤساء الأقسام العلمية بجامعة بنغازي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الصحيين والمهتمين بالمجال الصحي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الزناتي بتحسين وتطوير الخدمات الصحية في ليبيا، وإيمانًا منه بدور الخبراء الصحيين ورؤساء الاقسام العلمية بالجامعات الليبية في الرفع من مستوى هذه الخدمات.

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