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بعد حديثه عن البقاء في ليبيا.. امغيب لـ أردوغان: سوف نخرجك من أرضنا مذمومًا مدحورًا والأيام بيننا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأخيرة، قائلاً :” عربد كما تريد أيها السلطان العثماني الحالم الواهم، ولك ان تقول أكثر من ذلك مادامت ظهور العملاء والخونة لبلدانهم مسرجة لك تمتطيها متى شئت وكيفما تشاء، هدد وتوعد مادام بين اظهرنا من يسبح بحمدك ويفتخر بالانتساب إليك”.

امغيب قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “لكننا نحن ابناء واحفاد المجاهدين الذين قاتلوا اجدادك العثمانيين واسيادك الطليان لنا رأي أخر، وسوف نخرجك من أرضنا مذمومًا مدحورًا، والأيام بيننا، والخزي والعار لمن شرعن وجودك ويطالب ببقائك”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اردوغان دخل ليبيا بضوء اخضر من ترامب وبوتن وسيخرج اردوغان بكارت احمر من الامريكان وبالمجان رغم انه يسعى لبيع تركته فى ليبيا مقابل صفقة شرق المتوسط ولكنه فشل لان الزمن تغير ورحل ترامب وجاء بايدن الذى وعد ناخبيه باسقاط اردوغان ووعد الحر دين عليه خاصة ان اردوغان الان فى معزول برة وجوه بسبب الاخوان وش الفقر فبدلا من ان يساعدوه فى اسقاط مصر سقطوا هم فى مثل هذا اليوم منذ 8 سنوات واعترفت قطر بشرعية قاهر الاخوان نزيل الليمان الان مع ثلة من كبار الخرفان الغبية جدا كانت تحلم بحكم العالم والان يتحكم فيها سجان سبحان مغير الاحوال [email protected]
    والحمد لله على غباوة الاسطى اردوغان فهو صاحب الفضل الاول فى هلاك الاخوان وعدهم بعودة مرسى للقصر يوم السبت العصر راكب خروف ابيض فدفن فى القبر فى الفجر فى كفن ابيض واراح واستراح ولم يتوقف اردوغان عن النواح عليه والان نراه يتودد للسيسى ويريد ان يحصل على مقابل انسحابه من ليبيا ولكن السيسى يرفض ذلك فاردوغان هو الغرقان وهو من يحتاج من ينقذه من عزلته بالداخل والخارج والوقت ليس فى صالحه والانتخابات تقترب وهذه المرة الادارة الامريكية ستدعم المعارضة كما وعد بايدن وبالتالى فان هزبان اردوغان دليل ضعف فالشعب التركى يعرف ان كل وعوده فشنك فهو من وعد بنفط ليبيا وغاز شرق المتوسط والان يشرب من البحر بعد ان عاد بخفى حنين

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