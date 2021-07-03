شلوف: البعثة الأممية هي المسؤول الأول عن فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي

أكد الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن البعثة الأممية هي المسؤولة عن اختيار أعضاء ملتقى الحوار السياسي وبالتالي هي المسؤول الأول عن فشلهم وأن اخفاق أعضاء الملتقى في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية شكل خذلانا للبعثة الأممية التي اختارت أعضاء الملتقى وليس الشعب الليبي باعتباره لم ينتخبهم.

وقال شلوف في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن لجنة الـ75 هيئة غير منتخبة من الشعب وتم اختيارها ومنح صلاحيات اتخاذ القرار فيما يخص وضع خارطة طريق واختيار السلطة التنفيذية (المؤقتة) وإعداد القاعدة الدستورية من قبل بعثة الأمم المتحدة بدون معايير معلنة لذا فان الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزيدون زينينجا أخطأ في اختيار مفرداته حين خاطب لجنة ال75 بقوله “لقد خذلتم الشعب الليبي“ والأحرى أن يخاطب البعثة ورئيستها السابقة ستيفاني وليامز بقوله “لقد خذلت خياراتكم (السيئة) الشعب الليبي“

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وأضاف شلوف أن البعثة هي المسؤول الأول والأخير عن اختيار هؤلاء ال75 وبالتالي هي المسؤول الأول عن فشلهم وحتى أن البعثة أيضا هي المسؤول الأول عن فشل أو نجاح السلطة التنفيذية (الرئاسي ورئيس الوزراء) لأنها هي من اختارت من اختارهم.