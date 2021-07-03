نورلاند: البعثة الأممية لا تستطيع اتخاذ إجراءات نيابة عن الليبين

صرّح المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن مستقبل ليبيا لا يمكن أن يحدده إلا الليبيين أنفسهم، والبعثة الأممية لا تستطيع اتخاذ إجراءات نيابة عن الليبيين.

ويأتي تصريح نورلاند، بعد إعلان البعثة الأممية فشل الحوار السياسي في جنيف.

وأوضح السفير الأمريكي لدى ليبيا، في بيان له، “لا يمكن تحديد مستقبل ليبيا إلا من قبل الليبيين. عملت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهد من اجل تسهيل المناقشات ، على الرغم من التحديات التي طرحتها جائحة كورونا ، لكنها لا تستطيع اتخاذ قرارات نيابة عن الليبيين”.

وأعرب نورلاند، عن أمله في أن يعيد أعضاء الحوار العمل من جديد، “نأمل أن يعيد 75 ليبيًا في ملتقى الحوار السياسي الليبي تكريس أنفسهم للسماح لـ7 ملايين ليبي في جميع أنحاء البلاد بالتعبير عن رأيهم في تشكيل مستقبل ليبيا. نحن على استعداد لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية على تقديم الخدمات الأساسية والتحضير للانتخابات الوطنية حتى انتهاء ولايتها في ديسمبر ونتطلع إلى الاستماع إلى منهجيات ومواقف المرشحين الليبيين وهم يناقشون أفضل السبل لحل قضايا طويلة الأجل مثل أزمة الكهرباء ، وتوفير السيولة لقطاع الأعمال الليبي ، ومحاربة الفساد، والتعامل مع القوات الأجنبية والمرتزقة ، وخلق فرص العمل ، وضمان الأمن، وإيجاد طريق لليبيا – بلد غني بالموارد والتاريخ – لتزدهر بسلام”.

وأضاف بيان المبعوث الأمريكي في ليبيا، “في نوفمبر 2020، اجتمع ملتقى الحوار السياسي الليبي واتخذ قرارات هامة بشأن مستقبل ليبيا. رحب الليبيون والمجتمع الدولي على حد سواء بخارطة طريق الملتقى “للمرحلة التحضيرية من أجل حل شامل”. حددت خارطة الطريق يوم 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات العامة. وقد نص عليها في القانون الدولي من قبل مجلس الأمن وأصبحت مركزية في عملية برلين ، بما في ذلك نتائج اجتماع برلين الوزاري الذي عقد الأسبوع الماضي فقط”.

واتهم المبعوث الأمريكي، أن عدد من الأعضاء يحاولون إفشال الحوار السياسي، بقوله، “العديد من الأعضاء الذين يبدو أنهم يحاولون إدخال “حبوب سامة” تضمن عدم إجراء الانتخابات – إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو من خلال خلق شروط جديدة يجب تلبيتها لإجراء الانتخابات. يدعي بعض هؤلاء الأفراد أنهم يعملون نيابة عن القادة السياسيين الذين قدموا للولايات المتحدة تأكيدات واضحة بأنهم يدعمون الانتخابات في 24 ديسمبر”.

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