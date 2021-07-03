مشيرب لـ«الدبيبة»: إصحى واستعن بالجيش الجزائري فهناك محاولة إنقلاب ضدك

زعم عبد الرزاق مشيرب، خطيب جامع بن نابي بطرابلس والمقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، وجود محاولة إنقلاب عسكرية في طرابلس ضد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، محذراً الأخير منها، مضيفا: “اصحى يا ادبيية الجماعة ناويين عالانقلاب راهو”.

وكتب “مشيرب” على حسابه بموقع فيسبوك اليوم السبت قائلاً: “ندعو الأستاذ عبدالحميد دبيبة لإعلان حالة الطوارئ بصفته وزيرا للدفاع وان يعقد اتفاقيات عسكرية مع الجزائر بعد تغيير أحد بنود الدستور الجزائري والذي أصبخ يجيز للجيش الجزائرى عقد اتفاقيات خارجية تتضمن انتقال وحدات من الجيش الجزائرى خارج الحدود”.