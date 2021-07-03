ليبيا الان

مشيرب لـ«الدبيبة»: إصحى واستعن بالجيش الجزائري فهناك محاولة إنقلاب ضدك

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الرزاق مشيرب، خطيب جامع بن نابي بطرابلس والمقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، وجود محاولة إنقلاب عسكرية في طرابلس ضد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، محذراً الأخير منها، مضيفا: “اصحى يا ادبيية الجماعة ناويين عالانقلاب راهو”.

وكتب “مشيرب” على حسابه بموقع فيسبوك اليوم السبت قائلاً: “ندعو الأستاذ عبدالحميد دبيبة لإعلان حالة الطوارئ بصفته وزيرا للدفاع وان يعقد اتفاقيات عسكرية مع الجزائر بعد تغيير أحد بنود الدستور الجزائري والذي أصبخ يجيز للجيش الجزائرى عقد اتفاقيات خارجية تتضمن انتقال وحدات من الجيش الجزائرى خارج الحدود”.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • شيخ المنافقين جاهل وغبى فطبقا للاتفاق السياسى فان القائد الاعلى للجيش هو المجلس الرئاسى وهو من يعلت الحرب والسلم وهو من يعلن حالة الطوارئ بموافقة مجلس النواب والدبيبة ليس وزيرا للدفاع يامتخلف فهو لابد ان يوافق عليه المجلس الرئاسى والذى اعلن ان المنصب خالى ودعا لختيار وزير بالتوافق معه.
    واى انقلاب ياحمار على الدبيبة وبامكان مجلس النواب سحب الثقة منه ويصبح عاطل عن العمل .
    اما الجيش الجزائرى فليست قياداته غبية مثلك لتدخل فى مستنقع ليبيا تتعرض لخسائر جسبمة فى حرب اقليمية تنتهى بانقلاب الجيش الجزائرى على تبون فهو ليس غبيا نثلكم ولديه مشاكل داخلية عديدة وغالبية الشعب الجزائرى ضد الاخوان

    رد

  • اقرأ ياحمار نص الاتفاق السياسى وانت تعرف انك جاهل :-
    أما المادة الثانية، فتتعلق باختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا، وهي القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، واعتماد ممثلي الدول والھيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات الليبية النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة وتشكيل الحكومة، حيث يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا، على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.
    ويقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب الآتية: رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين؛ ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة؛ وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة، وإصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له.
    أما اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي، فهي الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات، وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية، ويتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراته بالإجماع، ويقع باطلا كل قرار يصدر على خلاف ذلك.
    وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، وهي اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، فهي الهيئة الإدارية العليا للدولة، ويُستثنى من مهاما المهام المسندة للمجلس الرئاسي.

    رد

    • المهزوم المتمرد الغبي فاقد شرفه في تشاد البغل العام لن يحكم ليبيا حتي في الحلم ياحمار ياغبي

      رد

  • خطيب جمعة . وعميل استخبارات . لا حول ولا قوة الا بالله . نسال الله ان لا يكون عميل مزدوج . يتبع عدة اجهزة لعدة دول !! مريض الرجل (الخطيب) الى اين يسيرو بليبيا ؟ !! حسبنا الله فيهم ونعم الوكيل .

    رد

  • انتم قلة من حثالة المجتمع لا وزن لها ومجرد ذكر اسم حفتر بتشخوا على نفسكم وحفتر هو الرئيس القادم بالصندوق بالحرب فالخوان فى اضعف حالاتهم حيث يطردهم اردوغان وتخلت عنهم قطر التى اعترفت بشرعية السيسى قاهر الاخوان ومرشدكم اللن قابع فى السجن منذ 8 سنوات مع كبار الخرفان دخلوا عالم النسيان .
    وحفار هو اقوى الرجال فى ليبيا والقادر على قيادتها الى بر الاملن وطز فى شوية جرذان سندوس عليها ونحن نسير خلف المشير ياحقير .

    رد