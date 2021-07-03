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لنقي: لا مجال للفشل وإجهاض المسار موعدنا 24 ديسمبر لإعادة القرار للأمة الليبية

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعت عضو ملتقى الحوار السياسي بجنيف الزهراء لنقي، إلى بذل الجهود لاكتمال المسار السياسي الليبي لإعادة القرار إلى الأمة الليبية في اختيار من يمثلها، وذلك عبر إتمام وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

لنقي، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “عرقلة مخطط المعرقلين هو واجبنا الوطني، لا مجال للفشل أو إجهاض المسار”.

وأضافت: “حملنا أمانة بأن نُعيد القرار للأمة الليبية في اختيار من يمثلها، موعدنا 24 ديسمبر، قد انطلق القطار ولن نقبل بتفكيك سكة الحديد”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • مسار طياح سعدك يا زمزامهه و لعنة الله علي الذيوث اللي ماعرفش يربيك كمشة مخانب عملاء درتوهم سباسيين ؟ قبح الله جمعكم

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