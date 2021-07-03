لنقي: لا مجال للفشل وإجهاض المسار موعدنا 24 ديسمبر لإعادة القرار للأمة الليبية

دعت عضو ملتقى الحوار السياسي بجنيف الزهراء لنقي، إلى بذل الجهود لاكتمال المسار السياسي الليبي لإعادة القرار إلى الأمة الليبية في اختيار من يمثلها، وذلك عبر إتمام وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

لنقي، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “عرقلة مخطط المعرقلين هو واجبنا الوطني، لا مجال للفشل أو إجهاض المسار”.

وأضافت: “حملنا أمانة بأن نُعيد القرار للأمة الليبية في اختيار من يمثلها، موعدنا 24 ديسمبر، قد انطلق القطار ولن نقبل بتفكيك سكة الحديد”.

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