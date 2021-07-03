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العكروت: خسرنا في جنيف وربحت الأمم المتحدة لأن ممثلينا فاشلين وبلهاء وفاقدي عقول

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

هاجم سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، محمد خليفة العكروت، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بعد فشل اجتماعاتهم في جنيف مؤخراً.

العكروت، وفي تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، أضاف: “قلت لكم قبل انصرام اجتماع جنيف أن (الأمم المتحده تستعمل معنا قاعدة، اللي يعطيك حبل كتفه بيه)، وللأسف طلعت حبالنا ذايبه ضعيفة متآكلة واهية واهنة عفنة فاسدة تالفة بالية، فأول محاولة لربطها ببعضها، تقطعت وتحللت وتفككت خصلاتها”.

وتابع: “حبلنا سيء، والأمم المتحده تعرف ذلك، وكتفتنا بحبلنا الواهن، فخسرنا وربحت الأمم المتحدة، وقالت لكم (اللي علينا درناه) لكن أنتم عبارة عن فاسدين فاشلين نفعيين سطحيين أقزام بلهاء فاقدي عقول” على حد تعبيره.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • انت يا فاسد يا مراهق يا نذل يا سفيه من امتي كنت سياسي ؟ لكن نظام القذافي جعل منكم يا سفهاء سفراء يا سفهاء انت أحقر موظف في الخارجيه و سمعتك في الخارج زي الزفت

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  • اللي مخدوعين في هذا المسخ . اسألوا عنه موظفات الخارجيه و الموظفات المحليات في السفارات التي عمل بها انه وصمة عار علي جبين الخارحيه

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