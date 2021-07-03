المبعوث الأمريكي: أعضاء بملتقى الحوار حاولوا إدخال “حبوب سامة” تضمن عدم إجراء الانتخابات

ليبيا – قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه في نوفمبر 2020 اجتمع ملتقى الحوار السياسي الليبي واتخذ قرارات هامة بشأن مستقبل ليبياو رحب الليبيون والمجتمع الدولي على حد سواء بخارطة طريق الملتقى “للمرحلة التحضيرية من أجل حل شامل”.

نورلاند أشار بحسب المكتب الاعلامي التابع للبعثة إلى أن خارطة الطريق حددت يوم 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات العامة. وقد نص عليها في القانون الدولي من قبل مجلس الأمن وأصبحت مركزية في عملية برلين بما في ذلك نتائج اجتماع برلين الوزاري الذي عقد الأسبوع الماضي فقط.

وأضاف:” لقد تابعنا اعن كثب اجتماعات الملتقى في جينيف هذا الأسبوع، بما في ذلك العديد من الأعضاء الذين يبدو أنهم يحاولون إدخال “حبوب سامة” تضمن عدم إجراء الانتخابات – إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو من خلال خلق شروط جديدة يجب تلبيتها لإجراء الانتخابات. يدعي بعض هؤلاء الأفراد أنهم يعملون نيابة عن القادة السياسيين الذين قدموا للولايات المتحدة تأكيدات واضحة بأنهم يدعمون الانتخابات في 24 ديسمبر”.

وتابع:” في نهاية المطاف ، لا يمكن تحديد مستقبل ليبيا إلا من قبل الليبيين. عملت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهد من اجل تسهيل المناقشات على الرغم من التحديات التي طرحتها جائحة كورونا ، لكنها لا تستطيع اتخاذ قرارات نيابة عن الليبيين”.

وأعرب عن أمله بأن يعيد 75 ليبيًا في ملتقى الحوار السياسي الليبي تكريس أنفسهم للسماح لـ 7 ملايين ليبي في جميع أنحاء البلاد بالتعبير عن رأيهم في تشكيل مستقبل ليبيا.

كما أردف:” نحن على استعداد لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية على تقديم الخدمات الأساسية والتحضير للانتخابات الوطنية حتى انتهاء ولايتها في ديسمبر ونتطلع إلى الاستماع إلى منهجيات ومواقف المرشحين الليبيين وهم يناقشون أفضل السبل لحل قضايا طويلة الأجل مثل أزمة الكهرباء وتوفير السيولة لقطاع الأعمال الليبي ومحاربة الفساد والتعامل مع القوات الأجنبية والمرتزقة وخلق فرص العمل وضمان الأمن وإيجاد طريق لليبيا – بلد غني بالموارد والتاريخ – لتزدهر بسلام”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية