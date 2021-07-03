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مشيرب للدبيبة: إصحى واستعن بالجيش الجزائري فهناك محاولة إنقلاب ضدك

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم خطيب جامع بن نابي بطرابلس والمقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، عبد الرزاق مشيرب، وجود محاولة إنقلاب عسكرية في طرابلس ضد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، محذراً الأخير منها، مضيفا: “اصحى يا ادبيية الجماعة ناويين عالانقلاب راهو”.

مشيرب، وعلى حسابه بموقع فيسبوك اليوم السبت، قال: “ندعو عبدالحميد دبيبة لإعلان حالة الطوارئ بصفته وزيرا للدفاع وان يعقد اتفاقيات عسكرية مع الجزائر بعد تغيير أحد بنود الدستور الجزائري والذي أصبخ يجيز للجيش الجزائرى عقد اتفاقيات خارجية تتضمن انتقال وحدات من الجيش الجزائرى خارج الحدود”.

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قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • انتت مكانك الطبيعى قرقارش فالتخلف العقلى واضح عليك تماما وغباوة ما بعدها غباوة ومتصور ان الدبيبة شمشون وان الجيش الجزائرى تحت تصرفه وانه القائد الاعلى للجيش وليس المنفى ياحمار قرار الحرب والسلام من اختصاص طبرق فمن يملك توقيع القائد الاعلى للجيش هو المنفى وهو من يعلن الخرب او السلم بموافقة البرلمان وتوقيعه مع عقيلة صالح الذى يملك حق اعلان سقوط الدبيبة لانه قدم تشكيلة للحكومة بها تزوير حيث ان المجلس الرئاسى لم يوافق على تعيبنه وزير دفاع وهو شاغر بدليل خطاب المجلس للدبيبة بالحضوؤ والتشاور معه فهو من يملك حق تعيبن قيادات الجيش

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  • انت مكانك الطبيعى فى داعش ومسجدك هو مسجد ضرار يسعى للتفرقة بين المسلمين لهذا امر رسول الله بهدم واحراق مسجد ضرار واتخذه المسلمون مكانا للقاذورات فاين اتباع السلف الصالح فى طرابلس من سنة رسول الله

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  • يااهل طرابلس مسجد بن نابى حيث هذا الشيخ الذى يستخدم الفاظ نابية للاضرار بالمسلمين وجعل هذا المسجد ضرار ويستحق ما امر به رسول الله من حرق وهدم للمسجد واستخدام مكانه لالقاء القاذورات فاين اتباع السلف الصالح فى طرابلس من سنة رسول الله الواضحة
    فقصة مسجد الضرار وردت في القرآن الكريم ، في سورة التوبة ، الآية/107-108 ، حيث يقول الله تعالى : ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ . لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ )

    وتفاصيل القصة وردت في كتب التفسير المسندة من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس – كما في تفسير ابن أبي حاتم (رقم/10060) بسند صحيح ، ومن طرق صحيحة أخرى إلى جماعة من التابعين ، ولما كان أصل تفسير القصة ثابتا عن ابن عباس رضي الله عنهما بالسند الصحيح ، كان ذلك كافيا في توضيح الحادثة ، والآثار الأخرى الواردة عن تلاميذ ابن عباس من التابعين وغيرهم تزيد القصة وضوحا وبيانا .

    وقد جمع الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية جمعا حسنا ومرتبا يغني عن التطويل في النقل عن الكتب والتحقيق فيها .

    قال رحمه الله :

    ” سبب نزول هذه الآيات الكريمات : أنه كان بالمدينة قبل مَقدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له : ” أبو عامر الراهبُ ” ، وكان قد تَنَصَّر في الجاهلية وقرأ علْم أهل الكتاب ، وكان فيه عبادة في الجاهلية ، وله شرف في الخزرج كبير ، فلما قَدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مهاجرًا إلى المدينة ، واجتمع المسلمون عليه ، وصارت للإسلام كلمة عالية ، وأظهرهم الله يوم بدر ، شَرِق اللعين أبو عامر بريقه ، وبارز بالعداوة ، وظاهر بها ، وخرج فارًّا إلى كفار مكة من مشركي قريش ، فألَّبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب ، وقدموا عام أحد ، فكان من أمر المسلمين ما كان ، وامتحنهم الله ، وكانت العاقبة للمتقين .

    وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين ، فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصيب ذلك اليوم ، فجرح في وجهه ، وكُسِرت ربَاعِيتُه اليمنى السفلى ، وشُجَّ رأسه ، صلوات الله وسلامه عليه . وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار ، فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته ، فلما عرفوا كلامه قالوا : لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله ، ونالوا منه وسبُّوه . فرجع وهو يقول : والله لقد أصاب قومي بعدي شَر .

    وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله قبل فراره ، وقرأ عليه من القرآن ، فأبى أن يسلم وتمرَّد ، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدًا طريدًا ، فنالته هذه الدعوة .

    وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ، ورأى أمرَ الرسول صلوات الله وسلامه عليه في ارتفاع وظهور ، ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم ، فوعده ومَنَّاه ، وأقام عنده ، وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويُمنَّيهم أنه سيقدمُ بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه ، وأمرهم أن يتخذوا له مَعقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كُتُبه ، ويكونَ مرصدًا له إذا قدم عليهم بعد ذلك ، فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء ، فبنوه وأحكموه ، وفرغوا منه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ، وجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ، ليحتجوا بصلاته عليه السلام فيه على تقريره وإثباته ، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية ، فعصمه الله من الصلاة فيه فقال : ( إنا على سفر ، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله ) ، فلما قفل عليه السلام راجعًا إلى المدينة من تبوك ، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم ، نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضِّرار ، وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هَدَمه قبل مقدمه المدينة .

    كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ) وهم أناس من الأنصار ، ابتنوا مسجدًا ، فقال لهم أبو عامر : ابنوا مسجدًا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح ، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم ، فآتي بجند من الروم وأخرج محمدًا وأصحابه . فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : قد فرغنا من بناء مسجدنا ، فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة . فأنزل الله عز وجل : ( لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ) إلى ( وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )

    وكذا رُوي عن سعيد بن جُبير ، ومجاهد ، وعروة بن الزبير ، وقتادة ، وغير واحد من العلماء .

    وقال محمد بن إسحاق بن يَسَار ، عن الزهري ، ويزيد بن رومان ، وعبد الله بن أبي بكر ،

    وعاصم بن عُمَر بن قتادة ، وغيرهم ، قالوا :

    أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم – يعني من تبوك – حتى نزل بذي أوان – بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار – وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا قد بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية ، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه . فقال : ( إني على جناح سَفر وحال شُغل – أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه ) ، فلما نزل بذي أوان أتاه خبرُ المسجد ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدُّخْشُم أخا بني سالم بن عوف ، ومعن بن عدي – أو : أخاه عامر بن عدي – أخا بني العجلان فقال : ( انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه ) . فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف ، وهم رهط مالك بن الدّخشم ، فقال مالك لمعن : أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي . فدخل أهله فأخذ سَعَفا من النخل ، فأشعل فيه نارًا ، ثم خرجا يَشتدَّان حتى دخلا المسجد وفيه أهله ، فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه . ونزل فيهم من القرآن ما نزل : ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ) إلى آخر القصة .

    وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا :

    1-خذام بن خالد ، من بني عُبَيد بن زيد ، أحد بني عمرو بن عوف ، ومن داره أخرج مسجد الشقاق .

    2-وثعلبة بن حاطب من بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد .

    3-ومعتِّب بن قُشير ، من بني ضُبَيعة بن زيد .

    4-وأبو حبيبة بن الأذعر ، من بني ضُبَيعة بن زيد .

    5-وعَبَّاد بن حُنَيف ، أخو سهل بن حنيف ، من بني عمرو بن عوف .

    6-وجارية بن عامر .

    7-وابناه : مُجَمِّع بن جارية .

    8- وزيد بن جارية .

    9-ونَبْتَل بن الحارث ، من بني ضبيعة .

    10-وبحزج وهو من بني ضبيعة .

    11-وبجاد بن عُثمان وهو من بني ضُبَيعة .

    12-ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر .

    وقوله تعالى : ( وَلَيَحْلِفُنَّ ) أي : الذين بنوه : ( إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى ) أي : ما أردناه ببنيانه إلا خيرًا ورفقًا بالناس .

    قال الله تعالى : ( وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) أي : فيما قصدوا وفيما نوَوا ، وإنما بنوه ضِرارا لمسجد قُباء ، وكفرا بالله ، وتفريقًا بين المؤمنين ، وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله ، وهو أبو عامر الفاسق ، الذي يقال له : ” الراهب ” لعنه الله .

    وقوله : ( لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ) نهي من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه ، والأمة تَبَع له في ذلك ، عن أن يقوم فيه ، أي : يصلي فيه أبدا .

    ثم حثه على الصلاة في مسجد قُباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى ، وهي طاعة الله وطاعة رسوله ، وجمعا لكلمة المؤمنين ، ومَعقلا وموئلا للإسلام وأهله ؛ ولهذا قال تعالى : ( لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ) والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء ؛ وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف ، رواه علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس . ورواه عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن الزهري ، عن عُرْوَة بن الزبير . وقاله عطية العوفي ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، والشعبي ، والحسن البصري ، ونقله البغوي عن سعيد بن جُبَير ، وقتادة .

    وقد ورد في الحديث الصحيح : أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى .

    وهذا صحيح ، ولا منافاة بين الآية وبين هذا ؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم ، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى ” انتهى.

    ” تفسير القرآن العظيم ” (4/210-214).

    وانظر : ” تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في كتاب الكشاف ” للزيلعي (2/99-102)، ” الدر المنثور ” للسيوطي (4/284-288)، ” زاد المعاد ” (3/549)، ” السيرة النبوية ” لابن هشام (5/211) وغيرها.

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

    ” وكان مسجد الضرار قد بني لأبي عامر الفاسق الذي كان يقال له أبو عامر الراهب ، وكان قد تنصر في الجاهلية ، وكان المشركون يعظمونه ، فلما جاء الإسلام حصل له من الحسد ما أوجب مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم ، وفراره إلى الكافرين ، فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا المسجد ، وقصدوا أن يبنوه لأبي عامر هذا ، والقصة مشهورة في ذلك ، فلم يبنوه لأجل فعل ما أمر الله به ورسوله ، بل لغير ذلك ” انتهى.

    ” اقتضاء الصراط المستقيم ” (431)

    ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

    ” مسجد الضرار بني على نية فاسدة ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) والمتخذون هم المنافقون ، وغرضهم من ذلك :

    1- مضارة مسجد قباء : ولهذا يسمى مسجد الضرار .

    2- الكفر بالله : لأنه يقرر فيه الكفر – والعياذ بالله – ؛ لأن الذين اتخذوه هم المنافقون.

    3- التفريق بين المؤمنين : فبدلا من أن يصلي في مسجد قباء صف أو صفان يصلي فيه نصف صف ، والباقون في المسجد الآخر ، والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين .

    4- الإرصاد لمن حارب الله ورسوله يقال: إن رجلا ذهب إلى الشام ، وهو أبو عامر الفاسق ، وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات ، فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منه ، فيجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه ، قال الله تعالى : ( وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى ) ، فهذه سنة المنافقين: الأيمان الكاذبة “

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  • – مَن خرج من الطاعةِ ، وفارق الجماعةَ ، فمات ، مات مِيتةً جاهليةً ، ومن قاتل تحت رايةٍ عَمِيَّةٍ ، يغضبُ لعَصَبِيةٍ ، أو يَدْعُو إلى عَصَبِيَّةٍ ، أو ينصرُ عَصَبِيَّةً ، فقُتِلَ ، فقَتْلُه جاهليةٌ ، ومَن خرج على أمتي يَضْرِبُ بَرَّها وفاجرَها ، ولا يَتَحاشَا من مؤمنِها ، ولا يَفِي لِذِي عُهْدَةٍ عَهْدَه ، فليس مِنِّي ، ولستُ منه
    الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
    الصفحة أو الرقم: 6227 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

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  • السياسة الفاشلة:
    3 يوليو، 2021 الساعة 2:38 م

    عملاء تونس وعملاء الجزائر يحرضون اوروبا مع الصهاينة في التدخل في شئون االدول الأفريقية ـ والشئون الدول الأسيوية ومحاولة تفكيك الاتحاد الافريقي ـ والأتحاد الروسي الصيني … !!
    سياسة اليهود الماسونية الفاشلة ـ فرق بين الدول لكي تسود على الانظمة وتسرق ثروات الدول ..!!

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  • العمالة لا دين لها ..من الاتراك الى الجزائريين ومن قبلهم النيتو ؟..وكل ذلك في سبيل دنيا زائلة زائفة طالما هذا الشيخ الاحمق خطب بها على منبره حاثا الناس على تركها طالبا منهم الزهد والتقشف والصبر ؟..هؤلاء الاوباش لايستحقون ان يكونوا على اعتاب المساجد يتكففون مابالك بصعود المنابر ؟..لاوجود لمانع للشر ايها الشيخ الساقط سوى العدل والانصاف ؟..اعدل وانصف الناس من نفسك واقرباءك وولدك يستقيم لك الحال والا أصبحت خادما في قصور الجزائريين وقد تحولت الى مخصي يتناوب عليك زنوجها ؟؟؟؟؟

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  • عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يُستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، وينذرون ولا يوفون ، ويظهر فيهم السمن ))

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  • هذا الشيخ المعتوه بيفكرنا بشيخ اخوانى ادعى منذ 8 سنوات انه راى فى المنام الطرطور محمد مرسى يحكم 8 سنوات حيث انه راى 8 حمامات اربعة على كل كتف وفسرها بانها مدتين كل واحدة اربع سنوات واتضح انه كان نايم من غير غطاء فمرسى لم يحكم غير حمامة واحدة فضح الاخوان يوم ما هرش فى بيضانه عندما راى سيقان عارية لرئيسة وزراء استراليا بينما طارت باقى الحمامات وراحت للسيسى الذى حكم سبع سنوات فهذا الشيخ البغل بيحلم هو كمان فالدبدوبة التركى ضعيف الشخصية وتافه وجبان

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