مشيرب للدبيبة: إصحى واستعن بالجيش الجزائري فهناك محاولة إنقلاب ضدك

زعم خطيب جامع بن نابي بطرابلس والمقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، عبد الرزاق مشيرب، وجود محاولة إنقلاب عسكرية في طرابلس ضد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، محذراً الأخير منها، مضيفا: “اصحى يا ادبيية الجماعة ناويين عالانقلاب راهو”.

مشيرب، وعلى حسابه بموقع فيسبوك اليوم السبت، قال: “ندعو عبدالحميد دبيبة لإعلان حالة الطوارئ بصفته وزيرا للدفاع وان يعقد اتفاقيات عسكرية مع الجزائر بعد تغيير أحد بنود الدستور الجزائري والذي أصبخ يجيز للجيش الجزائرى عقد اتفاقيات خارجية تتضمن انتقال وحدات من الجيش الجزائرى خارج الحدود”.

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